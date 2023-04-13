T.C. KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 13 Nisan 2023

DOSYA NO: 2022/345 ESAS

-İLANDIR-

Davacı Emel Çelik ile Davalı Maliye Hazinesi, Selçuklu Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davasında verilen ara karar gereğince; Açılan dava TMK 713/4-5 ve devamı maddeleri kapsamında, kentsel sit alanında olduğundan kadastro tespitinde tescil harici bırakılan yerlerden olması nedeniyle;

Konya İli Selçuklu İlçesi Sille Subaşı Mahallesi Ak mahalle mevkii 29506 ada 4 parselin güneyinde kalan (ölçü krokisinde belirtilen A kısmı ile gösterilen yer) kadastro paftasına göre tescil harici yol ve yol fazlası alanın bulunduğu yerde (190 m2) davacı Emel Çelik dışında hak iddiasında bulunan ve söz konusu taşınmazın kendisine ait olduğunu iddia edenlerin iş bu ilanın yayın tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Konya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/345 esas sayılı dosyasına dilekçe ile müraacat ederek, beyanda bulunması veya başka bir mahkemede dava açmış ise bu dava dosyasını mahkememize bildirmesi, ilandan sonra 3 ay içerisinde söz konusu taşınmazda hak iddiasında bulunulmaması ve davacının davasını ispat etmesi halinde söz konusu taşınmazın davacı Emel Çelik adına tapuya kayıt ve tescil edilebileceği hususları İLANEN TEBLİĞ olunur.