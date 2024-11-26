T.C. KONYA 6. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 26.11.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/200 Esas-KARAR NO: 2024/263

Silahla, birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 05/09/2024 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanununun149/1-a-c-d-h maddesi ile 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 13/1 maddesi gereğince Sanıklar OMAR EL HALEF ve ALİ EL HALEF cezalandırılmış olup, dosyamızda müşteki/katılan olarak bulunan Kemal ve Hamide oğlu, 2003 Suriye doğumlu, SUHEYB KEMAL'in bilinen adresine tebligat çıkartılmış, tebligatın iade gelmesi üzerine kolluk araştırması da yapılarak tüm aramalara rağmen adresi tespit edilememiş. Gerekçeli karar, Sanık Omar El Halef Müdafii ve Sanık Ali El Halef Müdafiisinin İstinaf Başvuru Dilekçelerinin tebliği yapılamamıştır.7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince; B-1-Sanık ALİ EL HALEF'in isnat olunan nitelikli yağma suçunu işlediği mahkememizce sabit görülmekle; sanığın mahkememizce sabit görülen eylemine uyan TCK 149/1a-c-d-h hükmü uyarınca sanığın 10 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, C-1-Sanık OMAR EL HALEF'in isnat olunan nitelikli yağma suçunu işlediği mahkememizce sabit görülmekle; sanığın 10 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,D-1-Sanık ALİ EL HALEF'in 6136 sayılı Kanun kapsamında yasak niteliği haiz silahı bulundurduğu anlaşıldığından eylemine uyan 6136 sayılı Kanunun 13/1 maddesi uyarınca takdiren 10 AY HAPİS CEZASI VE 500TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması, yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu kanaat hasıl olması dikkate alınarak 5271 sayılı CMK’nun 231/5 maddesi uyarınca, sanık hakkındaki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, karar verilmiş olup,Gerekçeli karar, Sanık Omar El Halef Müdafii ve Sanık Ali El Halef Müdafiisinin İstinaf Başvurularının 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,Tebliğden itibaren 2 hafta içinde kararı veren Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulması ve bu tutanakla tespit edilen beyan ile imzanın Hâkim tarafından onaylanması suretiyle, tutuklu bulunanlar yönünden ise 5271 sayılı CMK'nun 263. maddesi uyarınca zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçeyi ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla Mahkememize göndermek suretiyle, 5271 sayılı CMK'nun 272 ve 273 maddesi gereğince, Konya Bölge Adliye Mahkemesi Nezdinde İstinaf talebinde bulunabileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.