T.C. KONYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/415 Esas

DAVACI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

İLANEN TEBLİĞ YAPILACAK DAVALI: ŞENGÜL GÖRMEZ - 15869559514

Mahkememizce davalı Şengül Görmez'in tebligat adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve bilirkişi raporu ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından 04/12/2023 tarihinde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasında özetle; Mülkiyeti davalılara ait olan Konya İli, Meram İlçesi, Kayhüyük Mah, 38787 ada, 37 parsel sayılı taşınmazın 4,19 m²'lik kısmında direk yeri için mülkiyet, 1.168,55 m²lik kısmında irtifak hakkı tesisi için kamulaştırma kararı aldığını, taraflar ile anlaşılamadığını, bu nedenle mahkemece kamulaştırma bedelinin tespitine, tespit edilen kamulaştırma bedelinin peşin ödenmesi karşılığında müvekkili adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce bilirkişi heyetinden alınan raporda; Dava konusu parselin 38787 ada, 68, 69 ve 70 parseller olduğu, mülk kamulaştırma bedelinde dava dışı olanlar düşüldükten sonra toplam kamulaştırma bedelinin 15.167,01 TL olduğu tespit edilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 7 GÜN sonra dava dilekçesinin ve bilirkişi raporunun tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ olunur.