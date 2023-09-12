T.C. KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ

Yayınlanma: 12 Eylül 2023

Sayı: 2022/802 Esas - 2023/291 Karar

DAVALI MAHMUT SAMİ ÜZÜM-469******20-Hocacihan Hacılar Mah. Evliyagil Sk .Kapı No: 8 Daire No: 1 Selçuklu KONYA

1- Davacılar, Feride ACAR, Keziban KARADUMAN, Ömer ÇELİK ileDavalılar, Hasan ÇELİK, İsmail ÇELİK, Mahmut Sami ÜZÜM, ÜZÜM İNŞ.SAN.VE TİC.LTD ŞTİ arasında görülen davanın Dairemizce yapılan istinaf incelemesi neticesinde;

HÜKÜM:

Davalılar Hüseyin Cengiz, Zeki Durut, Davut Çay vekillerinin istinaf başvurularının KABULÜNE,

6100 sayılı HMK'nın 353/1-b.2. maddesi gereğince yeniden esas hakkında karar verilmek üzere Konya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/02/2022 tarihli, 2019/15 Esas - 2022/56 Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,

1-) Davacı Keziban Karaduman'ın davasının KABULÜNE,

Konya İli, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 15330 Ada 23 Nolu Parsel A Giriş Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız bölüm sayılı taşınmazın Üzüm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı tapu kaydının iptali ile KEZİBAN KARADUMAN ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

Alınması gereken 18.443,70 TL karar ilam harcından, tescil edilen taşınmazın dava değeri için peşin ve tamamlama harcı olarak yatırılan 4.610,93 TL'nin mahsubu ile bakiye 13.832,77 TL harcın davalılar Üzüm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Mahmut Sami Üzüm'den müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydına, (mükerrer tahsilata sebebiyet vermemek için kararın temyiz edilmesi halinde Dairemizce, kararın temyiz edilmek sizin kesinleşmesi haline ilk derce mahkemesince; ilk derece mahkemesince düzenlenen 16/05/2022 tarih ve 20122/132 harç nolu harç tahsil müzekkeresinin dikkate alınarak tahsili istenen harcın sadece davalılar Üzüm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Mahmut Sami Üzüm'den müştereken ve müteselsilen tahsili yönünde yeniden harç tahsil müzekkeresi düzenlenmesine, bu iki davalı dışındaki davalılardan yapılan bir tahsilat olması durumunda karar kesinleştiğinde talepleri halinde kendilerine iadesine)

Davacı Keziban Karaduman kendisini vekille temsil ettirdiğinden 19.266, 26 TL nispivekalet ücretinin davalılar Üzüm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Mahmut Sami Üzüm'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacı Keziban Karaduman'a verilmesine, (kazanılmış hak ilkesi gereğince ilk derece mahkemesince hüküm altına alınan 57.800,00 TL vekalet ücretinin davacının 1/3 hissesine düşen kısmı)

Davacı Keziban Karaduman tarafından yapılan 4.610,93 TL harç giderinin davalılar Üzüm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Mahmut Sami Üzüm'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacı Keziban Karaduman'a verilmesine,

Davacı Keziban Karaduman tarafından yapılan 4.582,94 TL (basın ilan kurumu ilan ücreti ve keşif harcı) yargılama giderinin davalılar Üzüm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Mahmut Sami Üzüm'den müştereken ve müteselsilen alınarak davacı Keziban Karaduman'a verilmesine,

2-) Davacılar Ömer Çelik ve Feride Acar'ın davasının REDDİNE,

Davacı Ömer Çelik'ten alınması gereken 44,40 TL başvurma harcı ve 179,90 TL karar ilam harcı olmak üzere toplam 224,30 TL harcın, reddilen taşınmazın dava değeri için peşin ve tamamlama harcı olarak yatırılan 4.952,48 TL'den mahsubu ile fazla yatan 4.728,18 TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilk derece mahkemesince davacı Ömer Çelik'e iadesine,

Davacı Feride Acar'dan alınması gereken 44,40 TL başvurma harcı ve 179,90 TL karar ilam harcı olmak üzere toplam 224,30 TL harcın, reddilen taşınmazın dava değeri için peşin ve tamamlama harcı olarak yatırılan 4.354,77 TL'den mahsubu ile fazla yatan 4.130,47 TL harcın karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilk derece mahkemesince davacı Feride Acar'a iadesine,

Davacılar Ömer Çelik ve Feride Acar tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerilerinde bırakılmasına,

Davalı Hüseyin Cengiz ilk derece mahkemesinde kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarınca dava konusu taşınmazın dava tarihindeki değeri üzerinden hesaplanan 43.600,00 TL vekalet ücretinin davacı Ömer Çelik'ten alınarak bu davalıya verilmesine,

Davalı Davut Çay ve Zeki Durut kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT uyarıncadava konusu taşınmazın dava tarihindeki değeri üzerinden hesaplanan 38.700,00 TL vekalet ücretinin davacı Feride Acar'dan alınarak bu davalılara verilmesine,

İstinaf yargılaması sırasında duruşma açılmadığından davalılar Hüseyin Cengiz, Zeki Durut ve Davut Çay lehine istinaf vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Davalı Zeki Durut tarafından yapılan 226,00 TL tanık ücreti ve posta ücreti ve 220,70 TL istinaf kanun yoluna başvurma harcı olmak üzere toplam 446,70 TL yargılama giderinindavacı Feride Acar'dan alınarak bu davalıya verilmesine,

Davalı Hüseyin Cengiz tarafından yapılan 220,70 TL (istinaf kanun yoluna başvurma harcı) yargılama giderinin davacı Ömer Çelik'ten alınarak bu davalıya verilmesine,

Davalı Davat Çay tarafından yapılan 220,70 TL (istinaf kanun yoluna başvurma harcı) yargılama giderinin davacı Feride Acar'dan alınarak bu davalıya verilmesine,

Davalı Hüseyin Cengiz tarafından yatan 13.918,17 TL istinaf karar harcının karar kesinleştiğinde ilk derece mahkemesince talebi halinde kendisine iadesine,

Davalı Zeki Durut tarafından yatan 13.918,17 TL istinaf karar harcının karar kesinleştiğinde ilk derece mahkemesince talebi halinde kendisine iadesine,

Davalı Davut Çay tarafından yatan 13.918,20 TL istinaf karar harcının karar kesinleştiğinde ilk derece mahkemesince talebi halinde kendisine iadesine,

Gider avansından kalan kısmın karar kesinleştiğinde ilk derece mahkemesince re'sen yatıran tarafa iadesine,

İstinaf kararının Dairemizce taraflara tebliğ edilmesine,

Dair; dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, HMK'nın 361. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.16/03/2023

2- Dairemizin 2022/802 esas 2023/291 Karar sayılı istinaf kararına karşı davacılar vekili Av.Mehmet Fatih Büyükyayla tarafından sunulan temyiz dilekçesinde özetle;

Müvekkillerinin arsa sahibi olup Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin edimini yerine getirerek davalı müteahhide arsa paylarını devrettiğini fakat karşılığında hiç bir şey alamadıklarını, davalı müteahhide devredilen taşınmazın, mirasçı arsa sahibi olan müvekkillerden avans olarak alınan hisse karşılığı olduğunu, yine davalıların, edimini ifa edememiş yüklenicinin halefi olduğunu,davalıların ancak İmar Barışından faydalanarak İskan Ruhsatını eksiklikleri kendileri gidererek aldıklarını ve taşınmaz alımlarının iskandan yıllar önce olduğunun sabit olduğu nedenleriyle, Konya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi 2019/15 E. ve 2022/56 K. Sayılı KABUL kararını KALDIRIP, Davacılar Ömer Çelik ve Feride Acar'ın davasının REDDİNE karar veren, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi'nin 16/03/2023 Tarih, 2022/802 Esas ve 2023/291 Karar sayılı kararının Temyiz incelemesi sonucu REDDEDİLEN kısım yönünden BOZULMASINA ve haklı davamızın TÜMDEN KABULÜNE, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir. İş bu İlan İstinaf Kararı ve davacılar vekili temyiz dilekçesinin tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.