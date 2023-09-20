T.C. KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 20 Eylül 2023

2023/82 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/82 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İli, Karatay İlçesi, Divanlar Mahallesi, 351 ada, 5 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; bölgenin Arazi toplulaştırma çalışması neticesinde oluşan ve alt yapısı tamamlanmış yolları açılmıştır. Parsel, üzerinde herhangi bir tarımsal yapı, kuyu ve ağaç bulunmadığı tespit edilmiştir. Parsel haritasında gösterildiği üzere Kuzeyinde kadastro paftasında ve zeminde Toplulaştırma Yoluna cephelidir. Parselden cepheli olduğu yolu takiben Divanlar Mahallesi meskun alanına ve Konya Aksaray Karayoluna ulaşılmaktadır. Taşınmazın 2.30 km kuzeyinde Konya Aksaray Karayolu, 3.00 km Güney doğusunda Divanlar Mahallesi bulunmaktadır.

Adresi: Divanlar Mah. Güvezkaşı Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü: 39.132,52 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanı içerisinde kaldığı belirlenmiştir.

Kıymeti: 1.600.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/10/2023 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati: 07/11/2023 - 10:22

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/11/2023 - 10:22

Bitiş Tarih ve Saati: 05/12/2023 - 10:22

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İli, Karatay İlçesi, Divanlar Mahallesi, 360 ada, 9 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; bölgenin Arazi toplulaştırma çalışması neticesinde oluşan ve alt yapısı tamamlanmış yolları açılmıştır. Parsel, üzerinde herhangi bir tarımsal yapı, kuyu ve ağaç bulunmadığı tespit edilmiştir. Parsel haritasında gösterildiği üzere Güneyinde kadastro paftasında ve zeminde Toplulaştırma Yoluna cephelidir. Parselden cepheli olduğu yolu takiben Divanlar Mahallesi meskun alanına ve Konya Aksaray Karayoluna ulaşılmaktadır. Taşınmazın 3.69 km kuzeyinde Konya Aksaray Karayolu, 1.50 km Güneyinde Divanlar Mahallesi bulunmaktadır.

Adresi: Divanlar Mah. Yavşan Mekvii Karatay / KONYA

Yüzölçümü: 75.972,46 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanı içerisinde kaldığı belirlenmiştir

Kıymeti: 3.000.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/10/2023 - 10:32

Bitiş Tarih ve Saati: 07/11/2023 - 10:32

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/11/2023 - 10:32

Bitiş Tarih ve Saati: 05/12/2023 - 10:32

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İli, Karatay İlçesi, Divanlar Mahallesi, 372 ada, 4 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; bölgenin Arazi toplulaştırma çalışması neticesinde oluşan ve alt yapısı tamamlanmış yolları açılmıştır. Parsel, üzerinde herhangi bir tarımsal yapı, kuyu ve ağaç bulunmadığı tespit edilmiştir. Parsel haritasında gösterildiği üzere Güneyinde kadastro paftasında ve zeminde Toplulaştırma Yoluna cephelidir. Parselden cepheli olduğu yolu takiben Divanlar Mahallesi meskun alanına ve Konya Aksaray Karayoluna ulaşılmaktadır. Taşınmazın 3.00 km kuzeyinde Konya Aksaray Karayolu, 2.90 km Güneyinde Divanlar Mahallesi bulunmaktadır.

Adresi: Divanlar Mah. Akbaş Mevkii Karatay / KONYA

Yüzölçümü: 101.914,98 m2

Arsa Payı: Tam

İmar Durumu: 1/25.000 Ölçekli Nazım Planında Tarım Alanı ve Sulama Alanı içerisinde kaldığı belirlenmiştir.

Kıymeti: 4.000.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/10/2023 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati: 07/11/2023 - 10:42

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/11/2023 - 10:42

Bitiş Tarih ve Saati: 05/12/2023 - 10:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.