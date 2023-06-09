T.C. KORKUTELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 09 Haziran 2023

Sayı: 2022/488 Esas

Mahkememizin 2022/488 E. sayılı dosyasında görülengaiplik davasında verilen ara karar gereğince, Antalya ili Korkuteli İlçesi, Uzunoluk Mahallesinde bulunan 993 ada 2,4,5 ve 9 parsel sayılı sayılı taşınmazların hissedarlarından HacıHalil oğlu Süleyman mirasçılarının haklarının korunması için Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesinin 2007/242 Esas, 2008/188 Karar sayılı ilamı ile Korkuteli Mal Müdürlüğü'nün kayyım olarak atandığı, bu tarihten itibaren 10 yıl süre ile kayyım tarafından anılan taşınmazın idare edildiğinden,dava konusu Antalya ili Korkuteli İlçesi, Uzunoluk Mahallesinde bulunan 993 ada 2,4,5 ve 9 parsel sayılı sayılı taşınmazların hissedarlarındanHacıHalil oğlu Süleyman mirasçıları veya hak sahibi olanlarınmüracaat etmesi, aksi takdirde TMK. 33/2 maddesi gereğince mirasının devlete geçeceği ve ilgililerin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur 01/06/2023