T.C. KORKUTELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA DUYURUSU

Yayınlanma: 02 Ekim 2023

Sayı: 2023/605-607-609-611-621-623-625-627 Esas sayılı dosyalar hk.ilan

KORKUTELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)

Mahkememizin 2023/605 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya İli Korkuteli İlçesi,BeğişMahallesi 202 ada 245 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Osman Tekin adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/607 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Beğiş mahallesi 203 ada 519 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ali Zorlu adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/609 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Beğiş mahallesi 210 ada 43 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Gökhan Çomoğlu adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/611Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Beğiş mahallesi 211 ada 40 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Zeynep Karaaslan adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/605 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Beğiş mahallesi 203 ada 519 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Ali Zorlu adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/621 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Çomaklımahallesi 316 ada 1parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalı Fatih Kaçmaz adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/623 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Beğiş mahallesi 209 ada 32 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, davalılar Emel Bulut, Esra Bulut Kılıç adına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/625 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Beğiş mahallesi 202 ada 246 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, müteveffalar Halil İbrahim Uçar, Meryem Korkut mirasçıları, davalılar Mehmet Ali Uçar, Resül Uçar,Süleyman Uçar Şerife Yoldaş adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin 2023/627 Esas sayılı dosyasında; Dava konusu Antalya ili, Korkuteli ilçesi, Beğiş mahallesi 209 ada 29 parsel sayılı taşınmazda Karayolları Genel Müdürlüğü lehine Kamulaştırılması talep edilmekle, müteveffalar Halil İbrahim Uçar, Meryem Korkut mirasçıları, davalılar Mehmet Ali Uçar, Resül Uçar,Süleyman Uçar Şerife Yoldaş adlarına kayıtlı bulunan dava konusu taşınmazlarda irtifak hakkının Karayolları Genel Müdürlüğü lehine kamulaştırılmasını,

Mahkememizin yukarıda ayrıntılı bir şekilde belirtilen esas numaraları, dava konusu taşınmazı ve taraflarıyazılı dava dosylarında dava konusu taşınmazlarda davalıların KamulaştırmaKanunun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, açılan davada davalıların yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare olan KarayollarıGenel Müdürlüğü adına tescil ve lehlerine irtifak hakkının tapuda şerh edileceği ve Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Korkuteli Ziraat Bankası Şubesineyatırılacağı, dava konusuna ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini davalıların tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, bu dava hakkında 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince Kamulaştırma yapan idare tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tapuya tescili için mahkememizin 2023/605-607-609-611 Esas sayılı dosyaları için 15/09/2023 tarihinde mahkememizin 2023/621-623-625-627 Esas sayılı dosyaları için 22/09/2023 tarihinde mahkememize dava açılmıştır. 25/09/2023