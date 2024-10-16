Yayınlanma: 16.10.2024 - 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2020/92 Esas

KARAR NO : 2023/618

Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma suçundan Mahkememizin 26/10/2023 tarih, 2020/92 Esas ve 2023/618 Karar sayılı kararı ilesanık MIRHAN ILMURADOV hakkında müsnet suçtan mahkumiyetine karar verilmiştir.

Yapılan tüm aramalara rağmen sanık MIRHAN ILMURADOV'un tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞİNE, Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 14/10/2024