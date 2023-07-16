T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16 Temmuz 2023

DOSYA NO: 2015/454 Esas

KARAR NO: 2022/271

Basit Yaralama suçundan yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/04/2022 tarihli ilamı ile Laitf ve Sureyya oğlu, 1983 doğumlu, NEDİM LATİF hakkında düşme kararı verilmiş olup tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.07.2023