T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO: 2015/454 Esas
KARAR NO: 2022/271
Basit Yaralama suçundan yukarıda esas ve karar numarası yazılı 08/04/2022 tarihli ilamı ile Laitf ve Sureyya oğlu, 1983 doğumlu, NEDİM LATİF hakkında düşme kararı verilmiş olup tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.07.2023
#ilangovtr Basın No: ILN01860785