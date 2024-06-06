T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 06.06.2024 - 00:00

Sayı: E.47240167-2023/528-Ceza Dava Dosyası

Konu:

Mahkememizin 29/02/2024 tarih ve 2023/528 Esas, 2024/103 Karar sayılı dosyasında SSÇ ALİCAN KARAL hakkında ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan mahkememizin 29/02/2024 tarih ve 2023/528 Esas, 2024/103 Karar sayılı dosyasında SSÇ hakkında 1 Yıl 1 Ay 10 Gün hapis cezasının verildiği, bu hapis cezasınında 3 yıl süre ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olduğu, dosyada bulunan Sezai ve Türkan oğlu, 27/09/2005 doğumlu ALİCAN KARAL'ın dosya da bulunan ikamet adreslerine ve UYAP sisteminde kayıtlı adreslerine gerekçeli kararın tebliği için tebligat çıkarıldığı ancak tebligatların iade olduğu, adres araştırması yapıldığı, adres araştırmasının da olumsuz sonuçlandığı, adı geçen SSÇ'nin tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve gerekçeli karar tebliği yapılamadığı anlaşıldığından;7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Ve 29. Maddesine göre SSÇ ALİCAN KARAL'ın bilgisine en emin bir şekilde ulaşılabileceği tirajı ellibinin altında her hangi bir gazetede ilanen tebliğine, ilan tarihindenitibaren kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi ya da zabıt katibine beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle Nöbetçi Küçükçekmece Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yoluna başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur.04/06/2024