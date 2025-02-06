Yayınlanma: 06.02.2025 - 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/11 Esas

Davacı KUZU TOPLU KONUT İNŞ. A.Ş. tarafından hakkınızda "Şikayet" davası açıldığı, dava dilekçesi ve tensip zaptının tarafınıza tebliğ edilemediği, Mahkememizce düzenlenen ara karar neticesinde dava dilekçesi ve tensip zaptının tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Açılan dava neticesinde, davacı vekili tarafından, dava dilekçesinde özetle, Küçükçekmece İcra Müdürlüğünün 2024/114731 esas sayılı dosyasından verilen 23/12/2024 ve 01/01/2025 tarihli kararların kaldırılması ve Gülay YANDENİZ mirasçısı olarak dosyaya borçlu sıfatı ile kaydınızın yapılması talep edilmiştir.

Dosyaya yönelik olarak, Mahkememizce tayin edilmiş bir duruşma gün ve saatinin bulunmadığı, bu minvalde iş bu ilan yazısının yayımlandığı tarih itibari ile HMK 317-318 md. gereğince, tarafınıza iki (2) haftalık cevap süresi verildiği, süresi içerisinde, davaya karşı yazılı beyanlarınızı Mahkememize ibraz etmeniz gerektiği, beyanda bulunmamanız halinde dosyadaki mevcut bilgi ve belgelere göre karar verileceği hususu İHTAR olunur.

DAVALI: Alper İsmet ŞAHİNOĞLU - (1503702****) - Fethi ve Mine Leyla oğlu, 23/07/1976 Kırıkkale doğumlu, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mah. nüfusuna kayıtlı,