T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 26.10.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Küçükçekmece Mahallesi, Yenimahalle Mevkii, 8762 Parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 181,27 m² alanlı taşınmaz satışa çıkarılmıştır. Keşif tarihi itibariyle yerinde yapılan incelemeye göre, parsel üzerindeki bina, zemin+3 normal katlı, yaklaşık olarak brüt:411 m² alanlıdır.Taşınmaz arsa bedeli 5.438,100,00 TL ve bina değeri 2.959.200,00 TL olmak üzere toplam 8.397.300,00 TL bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır.

Adresi: Yeni Mahalle Mahallesi, Ara-3 Sokak, No:27 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü: 181,27 m2

İmar Durumu: Söz konusu parsel; 15.12.2006, 26.02.2018, 22.03.2021, 26.05.2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.21 maddesindeki hükümlere haiz (A-4) Ayrık Nizam 4 kat yapılaşma şartlarında Konut Alanında kalmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir.

Kıymeti: 8.397.300,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/12/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 12/12/2024 - 14:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 07/01/2025 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati: 14/01/2025 - 14:00

24/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.