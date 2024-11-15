Yayınlanma: 15.11.2024 - 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/113 Esas

DAVACI : ALAETTİN ŞANA

VEKİLİ : Av. FİGEN PAPAKÇI

İLANEN TEBLİĞ YAPILAN

DAVALI : 1-GÜVEN ŞANA

DİĞER DAVALILAR : 2- AYDIN ÇAÇA Tahtakale Mah. Özgürlük Sk. No:47/4 Avcılar/ İSTANBUL

3- İSTİFA AKBAŞ

4- KIZBES ÖZAYYILDIZ

5- MELİHA TUNCAY

6- NAİM ŞANA Hamidiye Mah. Ulubatlı Hasan Cad. Gül 91 Sitesi 8.Blok No:9 Çatalca/ İSTANBUL

7- PAKİZER DAŞTAN

8- SEVGİSON SEVİLMİŞ Mimarsinan Man. Nilüfer Sok. No: 32 Ekşioğlu Onur Sitesi A2 Blok D:2 Çekmeköy/ İSTANBUL

9- ZEMİN ŞANA

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Davalılar adına kayıtlı bulunan, tapuda İstanbul İli Bakırköy İlçesi (yeni Avcılar İlçesi) 4.Bölge, Firüz Mahallesi, Tahtakale mevkinde 12 pafta 3537 parsel de kayıtlı 594 m2 arsa vasıflı taşınmazın 2/3 hissesini, davalılar ile davacı birlikte edinmeleri sebebiyle her bir davalı üzerindeki fazlaca 1/3 payın iptali ile davacı adına tesciline yönelik davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce tebliğe yarar açık adresiniz tespit edilemediği için tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve ön inceleme tensip tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK 122. maddesi uyarınca iş bu davetiyenin tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde varsa davaya cevaplarınız sunmanız, AKSİ TAKDİRDE DAVAYI İNKAR ETMİŞ SAYILACAĞINIZIN TESPİTİNE KARAR VERİLECEĞİ HUSUSU tebliğ yerine geçmek üzereüzere ilanen tebliğ olunur.04/07/2024