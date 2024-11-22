T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22.11.2024 - 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı No : 2023/392 Esas

Davacı Maliye Hazinesi vekili tarafından mahkememizde açılan gaipliğe karar verilmesi ve gaibin adına kayıtlı taşınmazın tapu kaydının iptali ile Hazine adına tescili talepli açılan davasında;

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Kanarya Mevkiinde bulunan 3149 Parsel sayılı taşınmazın 137,00m2 yüzölçümlü, arsa vasıflı taşınmazın 2/8 hissesinin maliki Nikoli oğlu Kriakos Dimitriov' un adına 08/01/1973 tarih 248 yevmiye no intikal açıklamasıyla kayıtlı iken Nikoli oğlu Kriakos Dimitriov' un gaip olması nedeniyle Küçükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16.04.2013 gün ve 2008/2484 Esas 2013/257 Karar sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarının kayyım tayin edildiği, davacı Maliye Hazinesi taşınmazın hisse maliki Nikoli oğlu Kriakos Dimitriov' un gaipliğine karar verilmek suretiyle adına kayıtlı bulunan yukarıda belirtilen taşınmazın davacı Maliye Hazinesi adına tesciline karar verilmesi talebiyle açılmış olmakla;

Yukarıda belirtilen taşınmazın maliki Nikoli oğlu Kriakos Dimitriov' un hayat ve memadı hakkında bilgisi ve görgüsü olanların ALTI (6) AY İÇİNDE KÜÇÜKÇEKMECE 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ' NİN 2023/392 Esas sayılı dosyasına mürcaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.19.11.2024