T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 15.06.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/3022 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/3022 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Avcılar Mahallesi, Cihangir Mevkii, 16652 Parselde kayıtlı, 1.Blok, Zemin Kat, 100/6500 arsa pay/paydalı 7 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz satışa çıkarılmıştır.

Adresi: Cihangir Mahallesi Meşrutiyet Caddesi Teksis Sitesi Dış Kapı No:40/5 İç Kapı No:7Avcılar / İSTANBUL

İmar Durumu: Ön bahçe:5.00 m., arka bahçe: h/2 m., yan bahçe: 3.00 m., Ayrık nizam, Taks : 0.35, Kaks: 1.40, 4 Kat yapılaşma şartlarında "Konut " alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 1.600.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir, Muhtelif haciz şerhleri, kira şerhi, ipotek bilgisi şerhi vardır. Tapu beyanlar hanesinde 9 arabalık otopark yeri binanın ortak yerlerindendir şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/08/2024 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati: 20/08/2024 - 14:02

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/09/2024 - 14:02

Bitiş Tarih ve Saati: 20/09/2024 - 14:02

11/06/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.