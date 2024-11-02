Yayınlanma: 02.11.2024 - 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/10362 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı bilgi ve görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10362 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 9.000.000,00 1 Taşıt PLAKA : 34 ASA 767 MARKASI & MODEL AUDİ RS6&2019 CİNSİ & SINIFI & TİCARİ ADI OTOMOBİL&M1 KULLANIM ŞEKLİ & KOLTUK SAYISI YOLCUNAKLİ& 5 KİŞİ SİLİNDİR HACMİ 3996 RENGİ SİYAH YAKIT CİNSİ-VİTES TÜRÜ BENZİNLİ--ELEKTRİK & OTOMATİK KULLANIM AMACI HUSUSİ KİLOMETRE TESBİT EDİLEMEDİ AUDİ RS6 AVANTTFSI Net Ağırlığı 2150 TESCİL AÇIKLAMA kg.Azami Yüklü Ağırlığı 2740 kg. ARACIN BULUNDUĞU YER : HİSAR YEDİEMİN OTOPARKI-ZİYA GÖKALP MAH. ATATÜRK BULVARI MİLAS CADDESİ NO:8 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL **ANAHTARI VE RUHSATI YOK

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:08

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 10:08

31/10/2024 (İİK m.114/4)