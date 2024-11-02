T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2024/10362 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı bilgi ve görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10362 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
9.000.000,00
1
Taşıt
PLAKA : 34 ASA 767
MARKASI & MODEL AUDİ RS6&2019
CİNSİ & SINIFI & TİCARİ ADI OTOMOBİL&M1
KULLANIM ŞEKLİ & KOLTUK SAYISI YOLCUNAKLİ& 5 KİŞİ
SİLİNDİR HACMİ 3996
RENGİ SİYAH
YAKIT CİNSİ-VİTES TÜRÜ BENZİNLİ--ELEKTRİK & OTOMATİK
KULLANIM AMACI HUSUSİ
KİLOMETRE TESBİT EDİLEMEDİ
AUDİ RS6 AVANTTFSI Net Ağırlığı 2150
TESCİL AÇIKLAMA kg.Azami Yüklü Ağırlığı 2740 kg.
ARACIN BULUNDUĞU YER : HİSAR YEDİEMİN OTOPARKI-ZİYA GÖKALP MAH. ATATÜRK BULVARI MİLAS CADDESİ NO:8 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL
**ANAHTARI VE RUHSATI YOK
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 10:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:08
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 10:08
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 10:08
31/10/2024 (İİK m.114/4)