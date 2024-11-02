T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 02.11.2024 - 00:01

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/10362 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı bilgi ve görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10362 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti

Adedi

Cinsi

Mahiyeti ve Önemli Vasıfları

9.000.000,00

1

Taşıt

PLAKA : 34 ASA 767 

MARKASI & MODEL AUDİ RS6&2019

CİNSİ & SINIFI & TİCARİ ADI OTOMOBİL&M1

KULLANIM ŞEKLİ & KOLTUK SAYISI YOLCUNAKLİ& 5 KİŞİ

SİLİNDİR HACMİ 3996

RENGİ SİYAH

YAKIT CİNSİ-VİTES TÜRÜ BENZİNLİ--ELEKTRİK & OTOMATİK

KULLANIM AMACI HUSUSİ

KİLOMETRE TESBİT EDİLEMEDİ

AUDİ RS6 AVANTTFSI Net Ağırlığı 2150

TESCİL AÇIKLAMA kg.Azami Yüklü Ağırlığı 2740 kg.

ARACIN BULUNDUĞU YER : HİSAR YEDİEMİN OTOPARKI-ZİYA GÖKALP MAH. ATATÜRK BULVARI MİLAS CADDESİ NO:8 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 

**ANAHTARI VE RUHSATI YOK

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:08

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2024 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2025 - 10:08

31/10/2024 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No: ILN02114075