T.C. KULU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 10.10.2024 - 00:00

2024/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Konya İl, Kulu İlçe, KEMALİYE Mahalle, ASFALT CİVARI Mevkii, 85 Ada, 17 Parsel,

Adresi: Kemaliye Mahallesi Kulu Konya

Yüzölçümü: 1.159,25 m2

İmar Durumu: Taşınmaz " E:1.00, Yençok:15.50m., Taks:0.30, Konut Alanında kalmakta olup , parselin batı kısmında yaklaşık 40 metre kare yola terki bulunmaktadır. Minimum ifraz büyüklüğü ve minimum parsel cephe genişlik bilgileri "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde " belirtildiği gibidir.

Kıymeti: 5.147.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/10/2024 - 12:25

Bitiş Tarih ve Saati: 05/11/2024 - 12:25

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 26/11/2024 - 12:25

Bitiş Tarih ve Saati: 03/12/2024 - 12:25

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.