T.C. KUMLUCA SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 21.02.2025 - 00:01

T.C. KUMLUCA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/2 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa SALİH AYDEMİR (TC:26338155700) ANTALYA ili, KUMLUCA ilçesi, İNCİRCİK mah/köy 18 Cilt, 2 Aile sıra no 3 sırada nüfusa kayıtlı 03/06/1947 doğumlu 16/02/2017 tarihinde vefat eden müteveffa SALİH AYDEMİR'e ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara karar gereğince:

Müteveffa SALİH AYDEMİR Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.