T.C. KURŞUNLU İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 17.10.2024 - 00:00

2024/19 Talimat

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Çankırı İl, Kurşunlu İlçe, MÜSLÜM Mahalle/Köy, Çiçekönü Mevkii, 266 Ada, 67 Parsel, Taşınmaz arsa nitelikli olup 10.384,70m2 alanlıdır. Söz konusu parsel geometrik olarak yamuk formunda, topografik olarak ise düz konumdadır. Söz konusu parsel, arsa olup üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. İmar planına göre konu parselin, güneybatı kısmından 15 metrelik imar yolu geçmektedir. Mevcut durumda bu yol açılmamıştır. Söz konusu parsel imar planına göre E:0.60 İnşaat Yoğunluğunda Sanayi Alanı Yapılaşma Şartındadır.

Adresi: Çankırı İli, Kurşunlu İlçesi, Müslüm Mah. Çiçekönü Mevkii, 266 Ada, 67 Nolu Parsel Kurşunlu/ÇANKIRI

Yüzölçümü: 10.384,70 m2

Arsa Payı: tam

İmar Durumu: Var

Kıymeti: 3.000.000,00 TL KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 25/11/2024 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati: 02/12/2024 - 13:39

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 26/12/2024 - 13:39

Bitiş Tarih ve Saati: 02/01/2025 - 13:39