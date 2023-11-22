T.C. KURTALAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2023/313 Esas Konu: Gaiplik
Davacı, AHMET KEKLİK ile gaip HİKMET KEKLİK arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HİKMET KEKLİK'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06/11/2023
GAİP T.C. KİMLİK NO: 14141706318
ADI SOYADI: HİKMET KEKLİK
BABA ADI: SELAHATTİN
ANA ADI: KESRA
DOĞUM TARİHİ: 28/07/1971
DOĞUM YERİ: KURTALAN
İKAMETGAH ADRESİ:
#ilangovtr Basın No: ILN01936328