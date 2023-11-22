T.C. KURTALAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22 Kasım 2023

Sayı: 2023/313 Esas Konu: Gaiplik

Davacı, AHMET KEKLİK ile gaip HİKMET KEKLİK arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen HİKMET KEKLİK'in gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 06/11/2023

GAİP T.C. KİMLİK NO: 14141706318

ADI SOYADI: HİKMET KEKLİK

BABA ADI: SELAHATTİN

ANA ADI: KESRA

DOĞUM TARİHİ: 28/07/1971

DOĞUM YERİ: KURTALAN

İKAMETGAH ADRESİ:

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