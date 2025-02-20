Yayınlanma: 20.02.2025 - 00:01

T.C. KUŞADASI 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/32Esas

DAVALI: THIERRY COLIN-Delfin 3 Sitesi Karaova Mah. 4715 Sokak No:6/H 1 BlokKuşadası/ Aydın Davacı Şerife Küre tarafından aleyhinize açılan sitede ortak alana müdahalenin önlenmesi ve eski hale getirme davasında, dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, bilir kişi raporu ile duruşma günü, belirtilen adresinize yapılan tebligatların iade edilmesi ve adres araştırmasından bir netice alınamaması nedeniyle, 7201 Sayılı Tebligat Kanu'nun 28 ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir. Mahkememizce Duruşma Günü: 13/05/2025 günü saat: 10:00 olarak belirlenmiştir.

Duruşma günü, dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, bilirkişi raporu, bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren size tebliğ edilmiş sayılacaktır. Duruşmaya gelmediğiniz takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edilerek karar verileceği, hak kaybına uğramamanız için duruşmaya katılmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği hususu, dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.