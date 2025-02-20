Yayınlanma: 20.02.2025 - 00:01

T.C. KUŞADASI 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/162

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında davaya konu Aydın İli, Kuşadası İlçesi,Davutlar Köyaltı Mevkii 796 ada, 3 parsel, 1. Blok 1. Kat10 nolu bağımsız bölümde hisseli olan davalı AYSHE ZEKERIE APTI (Benkovskı, 20/06/1983 doğumlu, Bulgaristan uyruklu) dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmalarından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün adı geçene ilanen tebliğine karar verilmiştir. Duruşma Günü: 06/05/2025 günü saat: 10:30'da olup HMK'nın 122. Maddesi uyarınca iki hafta içinde davaya cevap verilebileceği hatırlatılarak, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmediğiniz takdirde; HMK'nın 147/2 maddesi uyarınca duruşmaya yokluğunuzda devam olunacağı, HMK'nın 137. madde ve devamı maddeleri hatırlatılarak dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Adres: KUŞADASI 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Mevriye KELEŞ Zabıt Katibi