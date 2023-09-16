T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 16 Eylül 2023

ESAS NO: 2023/410 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BİLGİLERİ: Kütahya Merkez Mecidiye Mah. 25 ada 299 ve 300 Parsel, 17,79 m2 yüzölçümlü, Arsa Vasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 17,79 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL: 57.817,50-TL

MALİK BİLGİLERİ: Aysel İSTEK, Abdullah KOÇ

KAMULAŞTIRAN KURUM: Kütahya Belediye Başkanlığı

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2023/410 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 29/09/2023 günü saat 11:20'de yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 11/09/2023