T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 16 Eylül 2023

ESAS NO: 2023/406

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BİLGİLERİ: Kütahya Merkez İnköy Mah. 4581 Ada 403 parsel 2360,74 m2 yüzölçümlü, Tarla Vasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 2.119,48 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL: 944.296,00-TL

MALİK BİLGİLERİ: Hasibe GÜN

KAMULAŞTIRAN KURUM: Kütahya Belediye Başkanlığı

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2023/406 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 29/09/2023 günü saat 11:10da yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.