T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 17.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/104 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BİLGİLERİ: Kütahya Merkez Kumarı Mah. 3001 ada 224 parsel, 45.933,23 m2 yüzölçümlü, Bahçe Vasıflı Taşınmaz

KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 653,66 m2

TEKLİF EDİLEN BEDEL: 7.412,54-TL

MALİK BİLGİLERİ: İBRAHİM ARSLANDOĞDU

KAMULAŞTIRAN KURUM: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Davacı kurum vekili tarafından mahkememizin 2024/104 Esasında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla,

Kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği,

Duruşmanın 24/04/2024 günü saat 11:50'di yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.