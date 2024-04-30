T.C. MALATYA 1. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 30.04.2024 - 00:00

Sayı: 2022/254 Esas 25.04.2024

Konu: İlanen Tebligat

Davacı, İLKNUR TÜRKOĞLU ile Davalı, SERHAT TÜRKOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma, velayet, maddi ve manevi tazminat, tedbir ve iştirak nafakası, ziynet eşyası istemli davada;

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Aşağıbağlar Mah. Cilt No:8, Hane No:128, Rifat ve Hafi'den olma, 01/01/1984 doğumlu, 54********8 kimlik numaralı davalı SERHAT TÜRKOĞLU'nun mevcut adreslerinde dava dilekçesi tebliğ edilememiş olup, dava dilekçesine karşı ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, aksi halde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, 02.07.2024 günü saat 09.20'de yapılacak olan ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, ön inceleme safhasında sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, ilan tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde varsa dilekçenizde gösterdiğiniz ancak sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgeler için açıklama yapmanız aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.