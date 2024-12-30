Yayınlanma: 30.12.2024 - 00:01

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2024/451 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesi 412 ada 13 ve 15 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/451 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.