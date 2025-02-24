Yayınlanma: 24.02.2025 - 00:01

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/15 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Battalgazi Belediye Başkanlığı tarafından davalılar, Ahmet Tunay, Emine Bulut, Figen Tunay, İrfan Tunay, Mehmet Tunay, Meral Ekmekçi, Nur Tunay, Ömer Tunay, Ömer Tunay, Serra Koca, Sevgi Güler, Songül Meriç, Talha Bora Koca, Yusuf Osman Tuna adına tapuda Malatya İli Battalgazi İlçesi Mustafapaşa Mahallesi 195 ada 8 nolu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/15 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27.01.2025