Yayınlanma: 27.02.2025 - 00:01

T.C. MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/48 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı TOPLU KONUT İDARE BAŞKANLIĞI idare, davalılar Ağgül Ünal, Aşur Temiz, Bahattin Temiz, Bektaş Tatar, Emine Arkadaş, Günaydın Kılıç, Hasan Temiz, Mehmet Ali Temiz, Miyase Temiz, Muharrem Temiz, Mustafa Temiz, Nurhan Erbaş, Saadet Güler, Sabahat Temiz, Sevgi Günhan, Songül Tatar, Songül Ünal, Süleyman Temiz, Zekiye Eraslan, Zeynep Ergün adına tapuda kayıtlı Yazıhan ilçesi Yazıhan mahallesi 218 ada 26(11) nolu parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/48 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20.02.2025