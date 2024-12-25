T.C. MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25.12.2024 - 00:01

T.C. MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/168 Esas

DAVALI : YETKİN ULUS TAŞ.FİDANCILIK TARIM VE PETROL ÜRN.TİC.LTD.ŞTİ

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce aldırılan bilirkişi raporunda, "Davacıların ıslahla toplam talebi ise Sümeyye için 98.337,33-TL, M. Hamza için 54.212,81-TL, A. Celil için 50.913,31-TL ve H. Kübra için 16.785,42-TL'dir." şeklinde rapor sunmuş olup bilirkişi raporuna ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

Durusma Günü: 20/03/2025 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.