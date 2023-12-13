T.C. MANİSA İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 13 Aralık 2023

Örnek No:55*

2022/178 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/178 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Manisa İl, Yunusemre İlçesi, Muradiye Mahalle/Köy, 55 Ada, 26 Parsel 13 BB. Asma katlı dükkan vasıflı taşınmaz

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 06/02/2024 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati: 13/02/2024 - 10:10

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/03/2024 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati: 12/03/2024 - 10:10

07/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.