T.C. MARDİN AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 22 Kasım 2023

ESAS NO: 2022/434 Esas

DAVALI: MEHMET ALİ ELSAYİĞ - 75070054840 Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Terk Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK'nun 122,126 ve 129 Maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için davacı sayısından bir fazla ve ayrı posta gideri ile tanık dahil tüm delillerinizi ve varsa ilk itirazlarınızı iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.12/10/2023