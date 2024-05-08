T.C. MARDİN AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 08.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/323

KARAR NO: 2024/366

Davanın KABULÜ ile, 1-TMK’nun 336. maddesi uyarınca küçüklerin velayeti babanın vefat etmesi nedeniyle kendiliğinden sağ kalan eş anneye ait olduğundan TMK.nun 352. maddesi uyarınca velayeti sağ eş anneden kalan çocuk MERYEM DOĞAN- 63019116322 'nin mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda mallarının yönetimine ilişkin mahkemeye bilgi ve hesap vermesi yönünden veli MANAL ALKHEDER'e tebliğine,2-Türk Medeni Kanununun Velayet, Vesayet ve Miras Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Tüzüğün 4. Maddesi gereğince;-Velinin küçüğün mal varlığının dökümünü gösteren bir defter sunmasının istenmesine, - Çocuk mallarının yönetimine yeterince özen gösterilmemesi halinde TMK’nun 360 ve 361. maddesinde yazılı önlemlerin hakimliğimizce alınacağının, bu cümleden, veliden malların tevdi edilmesini ya da güvence gösterilmesinin istenebileceği gibi çocuk mallarının yönetiminin bir kayyıma devredilebileceğinin hatırlatılmasına,- Küçüğün mal varlığının dökümünü içeren defter sunulduğunda dosyasında saklanmasına,3-Davanın niteliği gereği harç takdirine yer olmadığına,4-Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, karar verildiği, iş bu karar Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu MANAL ALKHEDER'e yapılan araştırmalara rağmen adresine ulaşılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere istinaf edilmediğinde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.