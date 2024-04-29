T.C. MARDİN AİLE MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Yayınlanma: 29.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/847 Esas

KARAR NO: 2024/143

Davacının davasının KABULÜ İLE, 1-99455809122 yabancı kimlik numaralı Muhammed İslam Elfaraç ve 99069557112 yabancı kimlik numaralı İlef Elfaraç üzerinde 99692573336 yabancı kimlik numaralı Ula Elfaraç'ın sahip olduğu velayet hakkının kaldırılması ile velayetin davacı 99181827780 Yabancı kimlik numaralı Hesan Elfaraç'a bırakılmasına, 2-Karar kesinleştikten sonra bir örneğinin Mardin İl Göç İdaresine bildirilmesine, 3-Alınması gereken 427,60 TL başvurma harcı 427,60 TL peşin harç olmak üzere toplam 855,20 TL'nin davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,4- Suçüstü ödeneğinden karşılanan 935 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,5- Davacı tarafından karşılanan 30 TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,6-Davacı kendini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T'ye göre hesap edilen 17.900-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, 7- Artan gider avansı olması halinde karar kesinleştiğinde yatırana iadesine karar verilmiş; iş bu karar Muhammed ve Rıfa kızı, 01/01/2001 doğumlu ULA ELFARAÇ'ın yapılan araştırmalara rağmen adresine ulaşılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere istinaf edilmediğinde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.