Yayınlanma: 25.09.2024 - 00:01

T.C. MARMARİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No: 2023/171 Esas ve 2024/79 Karar

Sanık Kaan ÖZCAN, Kahraman ve Sevim oğlu, 03/02/1988 BEYKOZ doğumlu, İSTANBUL, BEYKOZ, Beykoz mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:32650777636.

Sanık Kamu Malına Zarar Verme suçundan 1 Yıl Hapis Cezası verilmişolup hükümsanığın bildirdiğiadresine tebligat yapılamadığındanilanınyayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412sayılı CMUK.nun 310. maddesi gereğince takip eden 7 gün içerisinde mahkememize verilecekbir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim ve hakimce tasdikolunmak suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesine yasa yolu açık olmak üzere, kanunyollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.17.09.2024