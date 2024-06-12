T.C. MAZGİRT KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 12.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 1956/3013 Esas

Mahkememizce verilen 30/09/1963 tarihli kararı ile;

Davacı Hüseyin Özkan ile davalı Yusuf Ayhan Ayhan aleyhine Tunceli İli Mazgirt ilçesi Kızılkaleköyünde 5602 sayılı kanuna göre yapılan gayrimenkul tespitine itiraz sonucu; Dava konusu1531Parsel sayılı taşınmaza ilişkin dava açmış olduğu anlaşılmıştır.

Mahkememizin 30/09/1963 tarihli kararında mahallinde usulüne uygun olarak yapılan ilana rağmen davacı duruşmaya gelmediği, kendisine temsili bir vekilinde göndermediği ve mazeretinin de bildirmediğinden tapulama tutanağında adları yazılı bilirkişilerin yeminli beyanlarına göre bu gayrimenkulde davacının hiçbir hakkı olmadığını ve fuzulen itirazda bulunduklarından davacıya ait vaki itirazın REDDİNE, karar verilmiş olup;

Mahkememizce tüm araştırmalararağmen adresi tespit edilemeyen Davacı Hüseyin Özkan'a iş bu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren yedi (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı yasaca belirlenen süre içerisinde Hüseyin Özkan tarafından 15 günlük yasal süre içerisinde gerekçeli karara itiraz edebileceği gerekçeli karar yerine kaim olmak üzere tebligat kanunun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.28/02/2024