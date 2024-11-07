T.C. MENGEN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 1983/9

KARAR NO: 1988/159

Davacı Mengen Orman İşletme Müdürlüğü vekili tarafından bir kısım davalılar aleyhine açılan tapu iptal ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda;

Müteveffa Hissedar Bilal Toprakcı'nın mirasçısı 414....196 T.C.Kimlik Nolu Sumru Toprakcı'nın kayıtlı yurt dışı adresine yapılan tebligatın tanınmaması/adreste bulunmaması/belirtilen adreste ikamet etmediği gerekçesi ile bila ikmal iade olunmuş, uyap sisteminde kayıtlı yurt içi adreslerine yapılan tebligatların ise iade geldiği yapılan tüm araştırmalara rağmen adı geçen şahsın tebligata yarar adres bilgisine ulaşılamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1- Davacı idare temsilcisince davalı ve dahili davalılar aleyhine açılan tapu iptal ve tescil davasının kısmen kabulü ve kısmen reddi ile;

1- Dava konusu edilen Mengen İlçesi, Beşler Mahallesi, 60 ada 16 parselde kayıtlı taşınmazın Fen Bilirkişi raporunda (15-7-1988) tarihli krokide A ile işaretli 653 m2'lik kısmının orman sınırları içinde kalan yer olduğu belirtildiğinden ve Orman Bilirkişisince ibraz edilen 17/07/1988 tarihli raporda 653 m2'lik kısmın orman sayılan yer olduğu belirtildiğinden dava konusu 60 ada 16 parselin fen bilirkişi krokisi gereğince A harfi ile işaretlenen yeşil boyalı 653 m2'lik kısma ilişkin davalı tapusunun iptali ile bu kısmın orman idaresi lehine tespit dışı bırakılmasına ve sınırlandırılmasına, bağlı bulunduğu birlik kütüğüne aynen aktarılmasına,

2- Davacı idarenin dava konusu 60 ada 16 parselin 653 m2'lik kısım haricinde kalın kısma yönelik davasının bu kısmın orman sayılmayan yerlerden bulunduğu ve 6831 S.Y.'NIN 1.Maddesi gereğince orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olduğu anlaşılmakla reddine Karar verilmiş olup, İlanen tebliğ olunur. 15/10/2024