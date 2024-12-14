T.C. MERSİN 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 14.12.2024 - 00:01

T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

MERSİN 7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/235

KARAR NO: 2024/403

SANIK : ALPEREN HASKIRI, Mustafave Betül oğlu,23/07/1997 Elazığ doğumlu,Kızılay mah/köy nüfusunda kayıtlı.

Sanık Alperen HASKIRI hakkında Mahkememizin 31/10/2024 tarih, 2024/235 esas ve 2024/403 karar sayılı ilamı ile Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan TCK'nın 158/1-f-son, 53 maddeleri gereğince 3 yıl 4 ay hapis ve 33.320,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasınakarar verilmiştir.

Gerekçeli kararın tebliği sanığın adresinin meçhul olması nedeniyle mümkün olmamıştır. Bu nedenlerle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli karar Mersin Adliyesinde herkesin görebileceği bir yerde bulunan ilan panosuna 2 hafta süre ile kalacak şekilde asılmıştır.

İş bu ilanın neşredildiği tarihten itibaren gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, iki hafta içerisinde kararı istinaf edebileceği, etmediği takdirde kararın kesinleşeceğitebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.