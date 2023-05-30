T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA NO: 2022/503 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin İli, Mezitli İlçesi,
MEVKİİ: Tepeköy Mahallesi,
PAFTA NO:
ADA NO: 131 ada
PARSEL NO: 2 parsel
VASFI:
YÜZÖLÇÜMÜ:
MALİKLERİN ADI VE SOYADI: OSMAN ÇÖL (T.C. 15149226594)
İDARENİN ADI: MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tepeköy Mahallesi, 131 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 16/05/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01836716