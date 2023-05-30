T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 30 Mayıs 2023

DOSYA NO: 2022/503 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin İli, Mezitli İlçesi,

MEVKİİ: Tepeköy Mahallesi,

PAFTA NO:

ADA NO: 131 ada

PARSEL NO: 2 parsel

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ:

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: OSMAN ÇÖL (T.C. 15149226594)

İDARENİN ADI: MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tepeköy Mahallesi, 131 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 16/05/2023