T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 12 Ekim 2023

DOSYA NO: 2023/323 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin İli, Akdeniz İlçesi,

MEVKİİ: Nacarlı Mahallesi,

PAFTA NO:

ADA NO: 358

PARSEL NO: 16

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ:

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: MİRKAN ONAYLI (T.C. 28958197436)

İDARENİN ADI: T.C. DEVLET DEMİR YOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nacarlı Mahallesi, 358 ada 16 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.07/06/2023