T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
DOSYA NO: 2023/387
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin ili, Mezitli ilçesi, Sarılar Mahallesi
MEVKİİ:
PAFTA NO:
ADA NO: 126
PARSEL NO: 6
VASFI:
YÜZÖLÇÜMÜ: 215,68 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI: ZELİHA ERGÜN
İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu dava konusu Mersin ili, Mezitli ilçesi, Sarılar Mahallesi, 126 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 05/07/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01907372