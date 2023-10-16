T.C. MERSİN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 16 Ekim 2023

DOSYA NO: 2023/387

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin ili, Mezitli ilçesi, Sarılar Mahallesi

MEVKİİ:

PAFTA NO:

ADA NO: 126

PARSEL NO: 6

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: 215,68 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: ZELİHA ERGÜN

İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu dava konusu Mersin ili, Mezitli ilçesi, Sarılar Mahallesi, 126 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 05/07/2023