T.C. MERSİN 8 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16 Ekim 2023

ESAS NO: 2021/27 KARAR NO: 2023/141

HÜKÜM;

Sanık Bülen EREN ( TC: 41941234772 ) hakkında 7258 sayılı yasanın 5/a maddesine muhalefet iddiası ile yargılamasının yapılarak 16/02/2012 tarih 2010/377 esas 2012/144 karar sayılı ilamı ileHÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA VE 5 YILLIK DENETİME TABİ TUTULMASINA KARAR VERİLDİĞİ, ancak sanığın denetimn süresinde yeniden suç işlemesi nedeniyle HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA DAİR KARARIN AÇIKLANMASINA KARAR VERİLDİĞİ ANLAŞILMAKLA,

1- Sanık Bülent Eren'ın üzerine atılı bulunan futbol müsabakalarında müşterek bahisler tertibi hakkındaki kanuna muhalefetsuçundan eylemine uyan 7258 sayılı yasanın5/1. maddesi uyarınca işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, işlendiği zaman ve yer, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sonuçları, sanığın kastı, güttüğü amaç dikkate alınarak takdiren 1 YIL HAPİS VE 5 GÜN KARŞILIĞI GÜNLĞÜ 20,00 TL 100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 5237 sayılı yasanın 62 maddesi uyarınca cezası takdiren 1/6 oranında indirilerek10 AY VE 5 GÜN KARŞILIĞI GÜNLÜĞÜ 20,00 TL 100,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3- Kasıtlı suçtanhapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sanık hakkında 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile değişik 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesi uyarınca hak yoksunluklarının uygulanmasına,

4- Yargılamada yapılan giderlerin, 6183 sayılı yasanın 106/1 maddesinde belirlenen terkin edilmesi gereken 20-TL den az olması nedeniyle, CMK 324/4 maddesi uyarınca yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,

Sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı ile ilgili olarak;

Kararın yüze karşı verilmesi halinde tefhim tarihinden, yoklukta karar verilmesi halinde ise tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize ya da Mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine veya bulunduğu cezaevi idaresine verilecek dilekçe ile veya Hakime onaylattırılmak koşulu ile tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabileceğine; 7 günlük süre içinde yasa yoluna başvurulmaması halinde ise kararın kesinleştirileceğine dair İLANEN TEBLİGATTIR. 09/10/2023