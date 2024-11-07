T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 07.11.2024 - 00:00

DOSYA NO: 2024/286

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavak köyü, 150 ada, 7 parselMEVKİİ :

PAFTA NO:

ADA NO: 150

PARSEL NO: 7

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: 555,22 m2

MALİKLERİN ADI VE SOYADI: OKTAY TÜRKMEN , ZAKİRE ÖZ, FETHİ TÜRKMEN

İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Dava konusu Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavak köyü, 150 ada, 7 parselSayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/286 esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.23/10/2024