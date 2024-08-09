T.C. MERSİN KADASTRO MAHKEMESİ

Yayınlanma: 09.08.2024 - 00:01

MERSİN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2013/209 Esas

KARAR NO : 2021/179

Davacılar Sultan Serin ve diğerleri tarafından Mehmet Ciğer ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Kadastro tespite İtiraz davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizden verilen 09/11/2021 tarihligerekçeli karar ve Ali Yıldız vekili Av. Figen Barbaros'unistinaf başvuru talebinin, tebligat yapılamayan ve adresleri tespit edilemeyenHavva ve Mehmet'den olma 1969 D.lu Hasan Tartar , 1971 D.lu, Emine Şenel, 1973 D.lu Selma Öztemur, 1975 D.lu Ali Tartar, Hamide ve Mehmet'ten olma 1970 D.lu Neriman Taş, 1976 d.lu Neslihan Kıraç'a ilanen tebliğine karar verildiğinden,

Mahkememizden verilen 09/11/2021 tarih ve 2013/209 esas, 2021/179 karar sayılı kararı ile;

1-A)-Müterriz davacı maliye hazinesinin davasının KISMEN KABUL, KISMEN REDDİNE,

B)-Davacılar Ahmet YILMAZ, Nasuf ŞENSOY, Mustafa SERİN, Mustafa YAPAR, Salih ÜNAR, Eşe ÇARPAR, İhsan BİÇER ve Arzu BURÇ ÇETİN'in men'i müdahale talepli davalarının KABULÜNE,

C)-Diğer davacılar ve müterriz davacıların davalarının REDDİNE,

2-A)-Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 86 ada 29 ve 284 parsel sayılı taşınmazların tespitlerinin vasıf ve mülkiyet yönünden iptali ile taşınmazların tespitteki yüzölçümü ve geometrik şekliyle taşlık-çalılık vasfıyla maliye hazinesi adına TESPİT VE TAPUYA TESCİLİNE,

B)-Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 168 ada 54 ve 84 parsel sayılı taşınmazların tespitlerinin vasıf ve mülkiyet yönünden iptali ile taşınmazların tespitteki yüzölçümü ve geometrik şekliyle taşlık-çalılık vasfıyla maliye hazinesi adına TESPİT VE TAPUYA TESCİLİNE,

C)-Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 167 ada 2 parsel sayılı taşınmazın tespitinin iptali ile 26/06/2021 tarihli (30/06/2021) havale tarihli fen ve orman bilirkişileri müşterek raporunda A harfi ile gösterilen 9.188,97 m2'lik kısmın parselden ifraz olunarak ayrı bir parsel numarası verilmek suretiyle tarla vasfıyla tespit maliki Mehmet oğlu Hacı AHMET adına tespit ve tapuya tesciline, bakiye B harfi ile gösterilen 127.939,03 m2'likkısmın taşlık-çalılık vasfıyla maliye hazinesi adına TESPİT VE TAPUYA TESCİLİNE,

3-26/06/2021 tarihli (30/06/2021 havale tarihli)Fen-Orman bilirkişileri müşterek raporu ve eki krokinin kararın eki sayılmasına, karar verildiği bu kararın ve temyiz başvuru dilekçesinin ilanın yanınından itibaren 10 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğden itibarende bu karara karşı 15 gün içinde yargıtayda temyiz yasa yoluna başvurabilecekleri tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.