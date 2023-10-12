T.C. MİDYAT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Yayınlanma: 12 Ekim 2023

ESAS NO: 2023/54 Esas

DAVALI : MAHMUD ELMAHBANİ (YK no: 99488639826 ) Ahmed ve Halime oğlu Şam 01.01.1983 d.lu Suriye uyruklu

Davacı MENEL EL ARABİ tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adınıza tebligat yapılabilecek adres tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde; davalının fiziksel şiddeti sebebiyle davacının ciddi sakatlıklar geçirdiği, bacağı kırıldığı, koluna platin takıldığı, tarafların evlilik birliği davalının umursamaz ve kusurlu davranışları sebebiyle bir daha tamiri mümkün olmayacak şekilde temelinden sarsıldığı, bu nedenle tarafların boşanmalarına, müşterek çocuk TAYBE ELMAHBANİ'nin velayetinin davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

6100 sy HMK 122/1 md göre iki hafta içinde aynı kanunun 129 md'sindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle mahkememiz dava dosyasına cevap verebileceğiniz hususu, Dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.