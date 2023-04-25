T.C. MİHALIÇÇIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 25 Nisan 2023

ESAS NO: 2023/60 Esas

Mahkememizde Eskişehir İli, Mihalıççık İlçesi, Narlı Mahallesi, 146 ada, 301 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili istemli olarak ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı AHMET ÇETİNKAYA, AYKUT ÇETİNKAYA, CUMHUR ÇETİNKAYA, EMİNE ÇETİNKAYA, NURGÜL DEMİRTAŞ, ŞAZİMET KORUBÜK, ABDULLAH ÇETİNKAYA'ya karşı dava açıldığı, taşınmaz hakkında açılan kamulaştırma davasında Kamulaştırma Kanununun 10. ve 14. maddeleri gereğince kamulaştırma belgelerinin ve dilekçesinin davalılara tebliğinden itibaren 30 gün içinde ilgililerin kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, açılacak davalarda husumetin davacı ESKİŞEHİR DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi, yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan davacı adına tescil edileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği, duruşmanın 05/05/2023 günü saat 10:00'da Mihalıççık Adliyesi Duruşma Salonunda yapılacağı, 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. Maddesi gereğince İLAN olunur. 27/03/2023