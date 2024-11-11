T.C. MUĞLA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 11.11.2024 - 00:00

Esas No: 2024/548

Karar No: 2024/529

Yam Bahadur Magar ve Chatur Maya Raı kızı, 20/06/2000 doğumlu MANITA MAGAR hakkında Çocuğu Müstehcen Yayınları Okumaya ve Seyretmeye Teşviksuçundan karar verilmekle, tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemeyen ve tebliğ işlemi yapılamayansanığa, gerekçeli kararın gazetede ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK. Nun 310. Maddesi gereğince takip eden 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle, Muğla Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere itiraz hakkının olduğu, kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 06/11/2024