T.C. MURATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Örnek No:53*
2023/18 SATIŞ
TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Tarla vasfında kısmen imarlı taşınmaz.
Adresi: Fatih Mahallesi 334 Ada, 412 ParselMuratlı / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü: 12.524,52 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu: Kısmen İmarlı
Kıymeti: 11.272.068,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/12/2023 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati: 08/12/2023 - 11:00
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/01/2024 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati: 12/01/2024 - 11:00
17/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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