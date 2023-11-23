T.C. MURATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 23 Kasım 2023

Örnek No:53*

2023/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tarla vasfında kısmen imarlı taşınmaz.

Adresi: Fatih Mahallesi 334 Ada, 412 ParselMuratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü: 12.524,52 m2

Arsa Payı: 

İmar Durumu: Kısmen İmarlı

Kıymeti: 11.272.068,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/12/2023 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati: 08/12/2023 - 11:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/01/2024 - 11:00

Bitiş Tarih ve Saati: 12/01/2024 - 11:00

17/11/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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