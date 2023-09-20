T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/498
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş İli Merkez İlçesi
MEVKİİ: Kıyık (Kaşkaldak) Köyü
PAFTA NO:
ADA NO: 201
PARSEL NO: 18
VASFI:
YÜZÖLÇÜMÜ: 96,45 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: Saim TOKSUN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/498 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/08/2023
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