T.C. MUŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 20 Eylül 2023

ESAS NO: 2023/498

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Muş İli Merkez İlçesi

MEVKİİ: Kıyık (Kaşkaldak) Köyü

PAFTA NO:

ADA NO: 201

PARSEL NO: 18

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: 96,45 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI: Saim TOKSUN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/498 Esas Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/08/2023