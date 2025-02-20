Yayınlanma: 20.02.2025 - 00:01

T.C. MUŞ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2022/379 Esas

MUHATAP: MUSTAFA MERAL

Davacı Maliye Hazine'sinin 3402 sayılı Kadastro Kanunu 22/2-a maddesi gereğince açmış olduğu davada Muş İli, Merkez İlçesi, Kırköy Düz Mahallesi 239 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın tescil maliki olan MUSTAFA MERAL'ın Dahili Davalı sıfatıyla dosyaya eklenmesine karar verilmiş, bütün araştırmalara rağmen adresine ve kimlik bilgilerine ulaşılamadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Bu ilanın tebliğinden itibaren HMK m.122, 126, 129 gereğince cevap dilekçesi, posta gideri, delil avansı ve tüm delillerinizi iki haftalık süre içinde mahkememize ibraz etmeniz gerektiği, bir sonraki duruşma tarihinin 21.04.2025 tarihinde olduğu hususu ve dava dilekçesinin Dahili Davalı MUSTAFA MERAL'a tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.03/02/2025